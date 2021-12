DOMENICA IN: TALK BALLANDO SUPERA AMICI, PICCHI DEL 21% E CRESCITA DI 4 PUNTI SUL 2020 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mara Venier scatenata! Nuovo record di ascolti per DOMENICA In che prosegue inarrestabile il suo cammino nella DOMENICA pomeriggio di Rai1. La prima parte, dedicata al TALK su BALLANDO con le Stelle, è stata seguita da 3,3 milioni di telespettatori con il 19,80% mentre la seconda, impreziosita da una lunga intervista-concerto di Zucchero, ha ottenuto 2,9 milioni con il 19,40%. Rispetto all’anno scorso, DOMENICA In cresce di ben 4 PUNTI percentuali e di quasi 300.000 telespettatori medi. Un successo che dura da anni e non dà alcun segno di cedimento. La sinergia di rete con l’ampio spazio dedicato allo show di Milly Carlucci ha permesso di SUPERAre nella prima ora la concorrenza di AMICI. Vediamo ora, come di consueto su BubinoBlog, i ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Mara Venier scatenata! Nuovo record di ascolti perIn che prosegue inarrestabile il suo cammino nellapomeriggio di Rai1. La prima parte, dedicata alsucon le Stelle, è stata seguita da 3,3 milioni di telespettatori con il 19,80% mentre la seconda, impreziosita da una lunga intervista-concerto di Zucchero, ha ottenuto 2,9 milioni con il 19,40%. Rispetto all’anno scorso,In cresce di ben 4percentuali e di quasi 300.000 telespettatori medi. Un successo che dura da anni e non dà alcun segno di cedimento. La sinergia di rete con l’ampio spazio dedicato allo show di Milly Carlucci ha permesso dire nella prima ora la concorrenza di. Vediamo ora, come di consueto su BubinoBlog, i ...

