Covid | Ue | ordinate 27 mln dosi vaccino Novavax per I trimestre 2022

Advertising

Abilis_Health : Le Feste si avvicinano, con la gioiosa prospettiva di riunirsi con la famiglia e gli amici. Anche quest’anno, la si… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinate

"Con l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, Novavax sarà in grado di consegnare fino a 100 milioni di vaccini- 19 nell'Ue a partire dal primo trimestre del 2022", si legge ...... ma la fase di sperimentazione si è conclusa da molto tempo e tutti i vaccini contro ilsono ... La Novavax inizierà le spedizioni dei 200 milioni di dosiin agosto dall'Ue durante il ...Lo riferisce la Commissione europea. "Con l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, Novavax sarà in grado di consegnare fino a 100 milioni di vaccini Covid-19 nell'Ue a partire dal ...Bruxelles, 20 dic. (AdnKronos Salute)() - Le prime dosi del vaccino anti-Covid di Novavax dovrebbero arrivare ai Paesi membri dell'Ue "nei primi mesi del 2022", ...