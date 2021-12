Covid | Draghi | Nuove misure? Nulla di deciso | aspettiamo i dati su Omicron

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dicembre 2021 - "Ancora c'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora ...

Così il premier Marioin conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. "Aspettiamo fino a mercoledì o giovedì i dati di sequenziamento per vedere" come avanza la variante Omicron, ...Scholz: Italia modello da seguire 'L'Italia è un modello da seguire nella lotta al'. Lo ha detto Olaf Scholz nel corso della conferenza stampa congiunta con Mario. 'è estremamente ...Roma, 20 dicembre 2021 - "Ancora c'è da lavorare e essere attenti: in cabina di regia questa settimana passeremo in rassegna eventuali provvedimenti in vista delle vacanze di Natale. Non c'è ancora nu ..."C'è ancora da lavorare e da essere attenti. In particolare questa settimana faremo una cabina di regia in cui passeremo in rassegna ...