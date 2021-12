Chris Hemsworth e suo figlio | lo stunt è un gioco | Non fatelo a casa VIDEO

(Di lunedì 20 dicembre 2021)e suohanno realizzato un esilarante, in cui i due performano uno '', che l'interprete di Thor ha postato sul proprio profilo Instagram. Lo scorso sabatoha scelto Instagram per mostrare il talento di suocon il tiro con l'arco postando unsul proprio account Instagram. L'attore 38enne si è posizionato davanti all'iPhone con una bottiglia d'acqua sulla testa mentre suodi sette anni ha scoccato una freccia e l'ha buttata giù al che l'interprete di Thor è scoppiato in una risata esilarante. "Non. Ha preso ben sessantatré frecciate alla nuca prima di riuscire a girare questo", ha ...

Advertising

androenemyous : E si continua con Thor!! madonna quel bono io davvero sotto mille treni per Chris Hemsworth - MafraLiga : RT @wireditalia: Cosa c’entra Chris Hemsworth con Cowra, una piccola città australiana di appena 9.863 abitanti? La risposta è nell’idea di… - cheaterbag : RT wireditalia 'Cosa c’entra Chris Hemsworth con Cowra, una piccola città australiana di appena 9.863 abitanti? La… - wireditalia : Cosa c’entra Chris Hemsworth con Cowra, una piccola città australiana di appena 9.863 abitanti? La risposta è nell’… - NamyCele : RT @louxsunx: cara marvel, come avete fatto crescere i capelli a sebastian stan e chris hemsworth, fateli crescere anche ad harry styles gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Chris Hemsworth

News – Roba da Donne

Lo scorso sabatoha scelto Instagram per mostrare il talento di suo figlio con il tiro con l'arco postando un video sul proprio account Instagram. L'attore 38enne si è posizionato davanti all'iPhone ...La potenza di un hashtag "Un giorno stavo leggendo le notizie online e ho visto chee la sua famiglia erano in vacanza a Lord Howe Island. Poi ho notato sul suo profilo Instagram che ...Chris Hemsworth e suo figlio hanno realizzato un esilarante video, in cui i due performano uno 'stunt', che l'interprete di Thor ha postato sul proprio profilo Instagram. Lo scorso sabato Chris Hemswo ...Il primo poster di Thor: Love and Thunder evidenzia il problema più grande del film. Come il resto della Fase 4 del MCU, la pellicola guidato da Chris ...