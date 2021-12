Cagliari | Genoa e Salernitana | la salvezza passa dal mercato invernale

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Tre squadre ed un unico comune denominatore: rivoluzione.pronte per undi gennaio all’insegna dei cambiamenti Quando siamo ormai al giro di boa del campionato,sono le tre squadre che chiudono la classifica di Serie A. Un ordine non causale per tre compagini che stanno vivendo una stagione particolare da tutti i punti di vista, partendo dalla parte societaria fino a quella tecnica. Con l’imminente fine dell’andata e l’apertura dela gennaio, le Cenerentole del massimo torneo sono chiamate ad una pronta rivoluzione per provare a salvare la categoria. In Sardegna inizia l’epurazione Ildi Walter Mazzarri è in ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? È partita la vendita dei biglietti per Roma-Cagliari! ??? Puoi risparmiare acquistandoli all’interno del pacchett… - OfficialASRoma : ??? La voglia di Roma non si ferma! ???? ??? Ecco il Pack con 3 partite incluse a partire da 20€! ?? ???? Roma-Cagliari ??… - Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - Gabbolo : @AndreCardi @mastelli93 @Enzobruno9 @AssetAsteria @MMoretti24 @realpeppons @Napolitanto Udinese-Salernitana 3-1 Gen… - _Sport_Calcio_ : ?? Roma, Inter, Spalletti ?? Fiorentina-Sassuolo, Juventus ?? Cagliari, Genoa, Salernitana Siete d'accordo con il nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Genoa

La Gazzetta dello Sport

Lazio -3 - 1 Pairetto (Var: Maggioni) 6 'Non c'è stato nulla di particolare'. Salernitana - ...- Udinese 0 - 4 Maresca (Var: Mazzoleni) 6 'L'unico episodio è stato il rosso a Marin per ...... LAZIO -(Fefè) SALERNITANA - INTER (Tretola/Guarro) ATALANTA - ROMA (Belotti) BOLOGNA - JUVENTUS (De Cupertinis/Balice)- UDINESE (Cinus) FIORENTINA - SASSUOLO (Targetti) SPEZIA - ...In fondo alla classifica tante squadre hanno bisogno di innesti per evitare la retrocessione: Mazzarri e Shevchenko sulla carta sono quelli che dovrebbero cambiare di più ...Doppio confronto contro i bianconeri nel giro di poche ore. Infatti in serata si giocherà anche la gara tra le prime squadre In viaggio per il Piemonte stasera per la Primavera di Agostini e la prima ...