Barù Gaetani | chi è il nuovo concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 20 dicembre 2021), il cui vero nome è Gherardodell’Aquila d’Aragona, è uno dei nuovi concorrenticasa del Grande Fratello Vip, insieme a Nathalie Caldonazzo. Soprannominato così dal padre perché, a detta sua, appartiene a una “nuova specie di essere vivente”, è ildi. Enologo, appassionato di cucina, non èal mondotv: ha partecipato a Pechino Express in coppia con suo zio (arrivando al terzo posto) e come giudice al programma Cuochi e Fiamme. Il suo vero nome è Gherardodell’Aquila d’Aragona, ma il pubblico lo conosce come. A dargli questo soprannome è stato il padre, che scherzosamente pensava lui appartenesse a “una nuova specie di ...