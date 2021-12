Ballando con le Stelle, è scoppiato l’amore: l’annuncio spiazza (Di lunedì 20 dicembre 2021) In queste ultime settimana, Ballando con le Stelle ha vissuto vari momenti particolari. Ora sembra che sia scoccato l’amore tra una coppia inaspettata. Ecco di chi si tratta. Ballando con le StelleBallando con le Stelle risulta, ogni anno, uno dei programmi più seguiti del sabato sera. La gara è sempre elettrizzante e poi possono sempre scaturire delle piccole discussioni che diventano virali. Quest’anno, inoltre, nel cast di ballerini c’è stato il cantante Morgan. Le diatribe con Selvaggia Lucarelli sono diventate subito virali e hanno fatto scattare alcune polemiche. Anche la collega Arisa, in un particolare frangente, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Possiamo certamente affermare che questa stagione di Ballando ... Leggi su chenews (Di lunedì 20 dicembre 2021) In queste ultime settimana,con leha vissuto vari momenti particolari. Ora sembra che sia scoccatotra una coppia inaspettata. Ecco di chi si tratta.con lecon lerisulta, ogni anno, uno dei programmi più seguiti del sabato sera. La gara è sempre elettrizzante e poi possono sempre scaturire delle piccole discussioni che diventano virali. Quest’anno, inoltre, nel cast di ballerini c’è stato il cantante Morgan. Le diatribe con Selvaggia Lucarelli sono diventate subito virali e hanno fatto scattare alcune polemiche. Anche la collega Arisa, in un particolare frangente, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Possiamo certamente affermare che questa stagione di...

Advertising

Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : RING FINALE ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @biancagascoigne e @SimoneDeep vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - alessiaRiello1 : @milly e @Ballando_Rai1 questa anno avete portato eleganza e la gioia con la splendida @FabriziValeria, un super… - Mauro23742329 : @fabiofabbretti Tutto merito di ballando con le stelle ,infatti fino a quando non ne parlava a malapena raggiungeva… -