Alex Belli replica: è scontro a colpi di tweet contro Aldo Montano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Alex Belli e la reazione alle parole di Aldo Montano: il tweet per replicare alle parole del campione É passato del tempo da quando dentro la casa Alex Belli e Aldo Montano si sono scontrati. Poi apparentemente c’è stato il chiarimento, ma qualcosa è rimasto in sospeso. Lo dimostra il fatto che adesso, che entrambi sono fuori dal reality Grande Fratello Vip, continuano a scontrarsi. Dopo la diretta Instagram di ieri sera del campione olimpico che ha risposto alle domande dei fan parlando anche di Alex e Soleil, l’attore ha replicato con un tweet su Twitter: “GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 dicembre 2021)e la reazione alle parole di: ilperre alle parole del campione É passato del tempo da quando dentro la casasi sono scontrati. Poi apparentemente c’è stato il chiarimento, ma qualcosa è rimasto in sospeso. Lo dimostra il fatto che adesso, che entrambi sono fuori dal reality Grande Fratello Vip, continuano a scontrarsi. Dopo la diretta Instagram di ieri sera del campione olimpico che ha risposto alle domande dei fan parlando anche die Soleil, l’attore hato con unsu Twitter: “GIUDICATE, CRITICATE, PRENDETE POSIZIONI..la Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho ...

