A Venezia il ponte di Calatrava continua a essere un problema scivoloso

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Già allo stato attuale sembra una barzelletta. Alla base, al centro, c'è un blocco di cemento per evitare che le auto si avventurino nella città pedonale - qualcuno ci provò davvero, anni fa. Qualche scalino più in là, sui lati, due cartelli: divieto di transito sulla pavimentazione in vetro. Che è circa i due terzi dell'opera, toccando l'80 per cento in cima. In pratica attraversare ildella Costituzione - anno 2008, preannunciato fiore all'occhiello della modernitàna - richiede la destrezza di un passaggio sospeso nella giungla. In curriculum, nell'ordine: 7 milioni di costo, man mano lievitati a 12 per manutenzioni ordinarie e straordinarie; un'ovovia per disabili, mai entrata in funzione (l'amministrazione locale aspetta 2 milioni di risarcimento); carrellata di imprecazioni, cadute e fratture multiple (gli operatori sanitari della ...