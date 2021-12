Variante Omicron meno pericolosa per polmoni | lo studio

(Di domenica 19 dicembre 2021) Lapotrebbe attaccarerispetto alla Delta. E’ quanto ha scoperto l’ultimodel Cambridge Institute of Therapeutic Immunology and Infectious Disease. Le mutazioni sulla proteina spike del virus, che lo rendono in grado di evitare gli anticorpi, possono anche ridurre il modo in cui si replica neie causa gravi malattie. “Cosa significa tutto questo?” si chiede in un tweet il responsabile delloRavi Gupta, professore di microbiologia clinica a Cambridge. “Un’infezione delle cellule polmonari potrebbe essere correlata alla gravità della malattia degli stessi”. Per chiarire bene come funziona, aggiunge, “sono necessari altri lavori”. “La crescita significativa di...

Dietro l'aumento dei nuovi contagi e delle ospedalizzazioni non sembra ci sia lo zampino della. I casi finora identificati sono pochi. Eppure, la prospettiva che a medio - lungo termine possa diventare prevalente non fa stare per nulla tranquilli. 'Dai dati finora disponibili -...- La terza dose è necessaria, il vaccino ci ha mostrato che è fondamentale per diminuire ospedalizzazioni e decessi legati alle infezioni da Covid - 19 , spiega Roberto Cauda , ...il governo ha imposto un tampone per i vaccinati e una quarantena di 5 giorni per i non vaccinati che arrivano dai Paesi dell’Unione Europea. Una misura di precauzione per cercare di frenare il ...L'Italia verso una stretta di Natale per arginare Omicron, le ipotesi: estensione dell'obbligo vaccinale e tampone negativo oltre al green pass ...