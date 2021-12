Uomini e Donne | Valentina parla delle difficolta che ha dovuto superare

Leggi su formatonews

(Di domenica 19 dicembre 2021)Pivati ha dato alla luce la sua bambina Alycia, ma qualcosa non è andato per il verso giusto: ecco perché l’ex corteggiatrice e il dramma del partoL’ex partecipante diPivati ha dato alla luce la sua prima bambina. Una gioia immensa che solo una madre può capire e descrivere. Nonostante l’emozionante momento per la nascita di Alycia, l’ex corteggiatrice ha fatto sapere anche che non tutto è andato come i suoi piani: il parto non è stato come lei sperava. Il dramma diPivati Alycia è nata il 7 dicembre e come ha fatto sapere l’ex volto dinon tutto è andato come lei ha sempre sperato. La giovane influencer durante la gravidanza è stata colpita dal covid e per questa ragione non ha potuto ...