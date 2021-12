Thiem | Australian Open in bilico | salterà Atp Cup e torneo di Sydney

(Di domenica 19 dicembre 2021) Si allungano i tempi per il ritorno sul circuito di Dominic. Il campione di New York 2020, che dopo la conquista del primo titolo Slam ha vissuto un "crollo emotivo", ora è ancora alle prese col ...

Si allungano i tempi per il ritorno sul circuito di Dominic. Il campione di New York 2020, che dopo la conquista del primo titolo Slam ha vissuto un "crollo emotivo", ora è ancora alle prese col recupero dall'infortunio al polso che gli ha fatto saltare ...Si rivedeLa settimana che precederà l'inizio degliOpen vedrà invece due tornei: Sydney e Adelaide 2. Nel primo caso, a contendersi il titolo saranno Dominic, che ha deciso ...all’Australian Open, dopo aver faticato all’esordio contro Paire, Thiem si ritirò per un’indisposizione nel corso del match di secondo turno contro Popyrin e si presentò in condizioni tutt’altro che ...Una notizia scuote l'ambiente del tennis. Dominic Thiem ha deciso di rinunciare all'ATP Cup 2022 e all'ATP250 di Sydney che avrebbero dovuto rappresentare i suoi primi tornei della nuova stagione. In ...