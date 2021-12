Spezia-Empoli | decidono due autogol Finisce 1-1 | i toscani restano sotto la Lazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 dicembre 2021)in pareggio il match traedallo stadio Picco. Duesfortunati regalano un punto a Thiago Motta ed Andreazzoli che salgono rispettivamente a quota 13 e 27 punti. I padroni di casa non riescono ad allontanarsi dalla zona retrocessione; ial nono posto in classifica,la. Pronti via e la prima occasione del match è dell'. La squadra ospite ci prova al 7' con un destro da fuori di Zurkowski che Provedel manda in calcio d'angolo per evitare guai. La gara è in equilibrio ed entrambe le formazioni non pungono negli ultimi venti metri. Bisogna attendere il 25' per la prima occasione dello: Maggiore colpisce alto con il piattone destro dopo aver ...