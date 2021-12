Milan-Napoli 0-1 | Inter ringrazia e allunga in vetta

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 dicembre 2021) Ilvince 1-0 sul campo dele lo aggancia al secondo posto in classifica con 39 punti. L’incon 43 punti e 4 lunghezze di vantaggio sugli inseguitori, conquistando il titolo di campione d’inverno. Il big match della 18esima giornata viene deciso dal gol che Elmas realizza al 6?. Corner da destra, colpo di testa all’altezza del primo palo e palla in rete: 0-1. Il vantaggio immediato permette alla formazione di Spalletti di impostare una gara in discesa. Ilmostra un gioco fluido, ilfatica a creare occasioni per il pareggio. Ibrahimovic prova ad inquadrare la porta con un colpo di testa, missione fallita. Il primo tempo scivola via senza altri sussulti. La ripresa, invece, si accende subito con ...