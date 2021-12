LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: al via le semifinali femminili, Italia presente nella seconda (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:04 Fino ad ora nessuna reale difficoltà, passati i primi due giri. Comandano le solite note: Russia, Norvegia, Svezia. 10:02 I cambi avvengono alla conclusione di ogni giro, cosicché, nei fatti, una delle due impegnate fa le frazioni dispari e l’altra quelle pari. 10:00 E comincia la lunga mattina delle Team Sprint di Dresda! 9:59 Pronta al via la prima semifinale femminile, l’unica in cui non c’è traccia di Italia. 9:57 Sono sempre presenti le nuvole a Dresda, quando sta per prendere il via la prima semifinale femminile. Temperatura di poco superiore ai 5 gradi, umidità dell’88%. 9:54 Composizione della seconda semifinale maschile: Francia I (Jouve/Chanavat), Russia I (Bolshunov/Retivykh), Svezia II ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:04 Fino ad ora nessuna reale difficoltà, passati i primi due giri. Comandano le solite note: Russia, Norvegia, Svezia. 10:02 I cambi avvengono alla conclusione di ogni giro, cosicché, nei fatti, una delle due impegnate fa le frazioni dispari e l’altra quelle pari. 10:00 E comincia la lunga mattina delledi! 9:59 Pronta al via la prima semifinale femminile, l’unica in cui non c’è traccia di. 9:57 Sono sempre presenti le nuvole a, quando sta per prendere il via la prima semifinale femminile. Temperatura di poco superiore ai 5 gradi, umidità dell’88%. 9:54 Composizione dellasemifinale maschile: Francia I (Jouve/Chanavat), Russia I (Bolshunov/Retivykh), Svezia II ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom gigante #AltaBadia 2021, sci alpino maschile @_SuperNews_ #FISAlpine - OA_Sport : DIRETTA LIVE - A Dresda va in scena la team sprint. Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani gli uomini di punta… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: il giorno della Gran Risa. I pettorali di partenza - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG Val d’Isere 2021 in DIRETTA: Sofia Goggia in gara alle 11.00. Pettorali di partenza -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Alta Badia 2021 in DIRETTA: il giorno della Gran Risa. I pettorali di partenza - #alpino… -