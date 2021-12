L'effetto Conte? Un disastro: M5s crolla nei sondaggi (Di domenica 19 dicembre 2021) I grillini non riescono a ingranare, neppure con il cambio di leader. Con Giuseppe Conte il partito registra un calo dello 0,8%, e a guadagnarci è il Pd Leggi su ilgiornale (Di domenica 19 dicembre 2021) I grillini non riescono a ingranare, neppure con il cambio di leader. Con Giuseppeil partito registra un calo dello 0,8%, e a guadagnarci è il Pd

_DAGOSPIA_ : L’EFFETTO CONTE: IL MOVIMENTO CINQUE STELLE SEMPRE PIÙ GIÙ NEI SONDAGGI – NELL’ULTIMA SETTIMANA...… - alesal95 : La classifica #Economist conta meno di zero per me ma quant'è bello vedere l'effetto che fa sulle vedove di conte.… - carlo112244 : RT @LaNotiziaTweet: M5S in affanno nei sondaggi. Adesso si attende l’effetto #Conte. Secondo Swg il Movimento è sceso sotto il 15%. Dal 202… - DoctorM77 : @WannaBeCapiscer @kravotz Un po’ è l’effetto post Conte, percepii una roba simile anche il primo anno di Allegri al… - mikedells : RT @LaNotiziaTweet: M5S in affanno nei sondaggi. Adesso si attende l’effetto #Conte. Secondo Swg il Movimento è sceso sotto il 15%. Dal 202… -