In Europa le startup stanno (finalmente) esplodendo (Di domenica 19 dicembre 2021) Senza dare troppo nell'occhio, gli investimenti nelle imprese digitali del Vecchio Continente continuano a crescere, ma l'Italia è ancora in ritardo

Ultime Notizie dalla rete : Europa startup Startup pugliese presenta il primo veicolo ecologico del futuro ... veicolo ecologico ideato da una startup pugliese BARI - La Snap s.r.l., startup innovativa ...team è di portare l'alta ingegneria e l'importanza della sostenibilità dal profondo sud al resto d'Europa e ...

Casamassima (Bari) - 21 DICEMBRE AL VIA IL MAXIMA JAZZ FEST In apertura degustazione di prodotti tipici offerti dalla Startup VIVI CASAMASSIMA. Saranno un ...e il pianoforte di Andrea Gargiulo il pubblico esplorerà il multiforme mondo del jazz dall'Europa all'...

Startup, in Europa lasciate ancora ai margini donne e minoranze Wired Italia La startup che ha anticipato lo smart working C'è una startup italiana che ha anticipato l'avvento dello smart working. E che durante la pandemia, col proliferare del lavoro da remoto, ha ideato un nuovo manifesto mirato a formalizzare la posizio ...

Mobilize, Italo e Foolfarm a caccia di idee di mobilità La Smart Mobility protagonista dell’Hackathon organizzato dalle tre società che ha visto protagonisti 15 giovani talenti ...

