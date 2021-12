Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles: “Non dimenticatevi gli anziani soli” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Natale non è per tutti un momento magico: basta pensare a tutte le persone che non hanno nessuno e, complice la pandemia, restano ancora più isolate in questo periodo. È per questo che da Clarence House, l’abitazione di Carlo e Camilla Parker Bowles, la coppia reale lancia un appello a favore degli anziani soli. Vi raccomandiamo... Covid-19, una volta vaccinati potremo riabbracciare gli anziani nelle RSA? Cosa potremo o non potremo fare dopo il vaccino contro il Covid? Proviamo a fare un po' di chiarezza. Con un post-cartolina accanto all’albero di Natale addobbato secondo tradizione, il principe di Galles e la Duchessa di Cornovaglia si ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Natale non è per tutti un momento magico: basta pensare a tutte le persone che non hanno nessuno e, complice la pandemia, restano ancora più isolate in questo periodo. È per questo che da Clarence House, l’abitazione di, la coppia reale lancia un appello a favore degli. Vi raccomandiamo... Covid-19, una volta vaccinati potremo riabbracciare glinelle RSA? Cosa potremo o non potremo fare dopo il vaccino contro il Covid? Proviamo a fare un po' di chiarezza. Con un post-cartolina accanto all’albero di Natale addobbato secondo tradizione, ildi Galles e la Duchessa di Cornovaglia si ...

