Il personale della scuola, dal DS ai DSGA, dai docenti ai collaboratori scolastici: ruoli e funzioni. Scarica un regolamento (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Chiarimento dei ruoli e delle funzioni degli attori della scuola rimane, ancora oggi, uno dei tempi più dibattuti e sui quali ruota, anche, la formazione del personale scolastico a vario titolo impegnato a garantire la massima efficienza e la massima efficacia del servizio scolastico. Conosciamoli questi gangli nevralgici dell’organizzazione di una scuola e proviamo a tracciarne ruoli e funzioni collegate anche per costruire un sistema capace di dare risposte, di non sovrapporsi, di essere principalmente funzionale a tutti, in primis, naturalmente, all’utenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Chiarimento deie delledegli attoririmane, ancora oggi, uno dei tempi più dibattuti e sui quali ruota, anche, la formazione delscolastico a vario titolo impegnato a garantire la massima efficienza e la massima efficacia del servizio scolastico. Conosciamoli questi gangli nevralgici dell’organizzazione di unae proviamo a tracciarnecollegate anche per costruire un sistema capace di dare risposte, di non sovrapporsi, di essere principalmente funzionale a tutti, in primis, naturalmente, all’utenza. L'articolo .

Advertising

ItalianNavy : Cambio al vertice del pilastro operativo della #MarinaMilitare. L'amm. Aurelio de Carolis è il nuovo comandante in… - albertoangela : Su 'il venerdì' di ieri un mio personale racconto di Napoli… in attesa della serata di Natale quando saremo in onda… - GuidoDeMartini : VESSAZIONI PSICOLOGICHE AL PERSONALE DI POLIZIA NON VACCINATO. SINDACATO COSAP denuncia questo TSO di Stato che mor… - martavinals6 : RT @Poesiaitalia: 'Nel futuro il razzismo aumenterà di intensità e di frequenza, anziché diminuire: e ciò a causa della pressione di un pot… - Poesiaitalia : 'Nel futuro il razzismo aumenterà di intensità e di frequenza, anziché diminuire: e ciò a causa della pressione di… -