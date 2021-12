Il Cile sceglie Boric, sarà il Governo più a sinistra dai tempi di Allende (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una vittoria netta, il Cile svolta a sinistra. Il leader della sinistra Gabriel Boric si è aggiudicato con un amplissimo margine il ballottaggio presidenziale che lo ha opposto in Cile all’ultraconservatore José Antonio Kast. Quando lo scrutinio aveva raggiunto il 92,12%, Boric aveva ottenuto oltre il 55% contro il 44% di Kast, con un vantaggio schiacciante di oltre undici punti che nessun sondaggio o analista aveva potuto prevedere. Secondo i dati ufficiali, l’affluenza è stata record per il Cile, superiore al 50%, equivalente ad oltre otto milioni di voti. È stata quindi grazie alla maggiore affluenza alle urne che si è imposto il progetto di cambiamento proposto dal giovane leader della coalizione Apruebo Dignidad, che a 36 anni sarà il prossimo 11 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Una vittoria netta, ilsvolta a. Il leader dellaGabrielsi è aggiudicato con un amplissimo margine il ballottaggio presidenziale che lo ha opposto inall’ultraconservatore José Antonio Kast. Quando lo scrutinio aveva raggiunto il 92,12%,aveva ottenuto oltre il 55% contro il 44% di Kast, con un vantaggio schiacciante di oltre undici punti che nessun sondaggio o analista aveva potuto prevedere. Secondo i dati ufficiali, l’affluenza è stata record per il, superiore al 50%, equivalente ad oltre otto milioni di voti. È stata quindi grazie alla maggiore affluenza alle urne che si è imposto il progetto di cambiamento proposto dal giovane leader della coalizione Apruebo Dignidad, che a 36 anniil prossimo 11 ...

