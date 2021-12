Da bancomat a… farmacash: novità per i prelievi nel 2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Prima iniziativa ufficiale per contrastare la chiusura delle filiali e degli sportelli bancomat: si parte dall’Umbria Prelevare i soldi non solo allo sportello o al bancomat. Quella che sembrava soltanto un’ipotesi sta diventando già realtà. La lenta ma costante chiusura di filiali degli istituti di credito e con esse l’addio a tanti sportelli bancomat, sta L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 19 dicembre 2021) Prima iniziativa ufficiale per contrastare la chiusura delle filiali e degli sportelli: si parte dall’Umbria Prelevare i soldi non solo allo sportello o al. Quella che sembrava soltanto un’ipotesi sta diventando già realtà. La lenta ma costante chiusura di filiali degli istituti di credito e con esse l’addio a tanti sportelli, sta L'articolo proviene da Consumatore.com.

