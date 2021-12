Cutrone | «Grande partita in un campo non facile | bravi tutti»

Advertising

giancarlozedda : Grande Cutrone ! Spezia 1-Empoli 1 - SciabolataFFP : (già 6 gol e 1 assist) e spero lo faccia anche con Cutrone (2 gol e 1 assist). Grande Andreazzoli comunque, esempi… - SiamoPartenopei : Milan, i tifosi ringraziano l'ex Cutrone: 'Grande Patrick, che goduria il gol al Napoli' - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #NapoliEmpoli, #Cutrone: 'Contento di aver segnato in questo grande stadio e della vittoria' - caputo2003 : RT @pisto_gol: Nap-Emp 0:1 Con un gol rocambolesco-di nuca-di Cutrone e una partita di grande sostanza tecnica l’Empoli espugna il Maradona… -

Ultime Notizie dalla rete : Cutrone Grande

... l'attaccante dei toscani Patrickha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio per 1 - 1 del Picco: 'Anche oggi abbiamo fatto unapartita. Non era facile in un campo così, siamo ...I padroni di casa si scatenano al 70' con laoccasione per Parisi che sfiora la traversa e poi al 71'riesce a pareggiare: ancora con un autogol, con il cross di Zurkowski perche viene ...Patrick Cutrone in occasione di Spezia-Empoli è finito nel mirino dei tifosi di casa che lo hanno pesantemente apostrofato in occasione ...Diretta Spezia Empoli: streaming video tv, quote, formazioni e risultato live della partita, nella diciottesima giornata di Serie A.