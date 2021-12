Covid oggi Piemonte, 1.569 contagi: bollettino 19 dicembre (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 1.569 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 19 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino Covid. Sono 3 i decessi registrati. I nuovi casi (di cui 800 dopo test antigenico) sono pari al 3,5% di 44.803 tamponi eseguiti, di cui 36.942 antigenici. Dei 1.579 nuovi casi gli asintomatici sono 1.080 (68,8%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 693 (+29 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 59 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 24.705. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.930.338 (+44.803 rispetto a ieri), di cui 2.610.427 risultati negativi. Tre decessi di persone positive al test del Covid-19, nessuno di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) Sono 1.569 ida coronavirus in, 192021, secondo i numeri del. Sono 3 i decessi registrati. I nuovi casi (di cui 800 dopo test antigenico) sono pari al 3,5% di 44.803 tamponi eseguiti, di cui 36.942 antigenici. Dei 1.579 nuovi casi gli asintomatici sono 1.080 (68,8%). I ricoverati non in terapia intensiva sono 693 (+29 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 59 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 24.705. I tamponi diagnostici finora processati sono 10.930.338 (+44.803 rispetto a ieri), di cui 2.610.427 risultati negativi. Tre decessi di persone positive al test del-19, nessuno di, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione ...

