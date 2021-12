Cagliari - Udinese 0-4 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di domenica 19 dicembre 2021) Per capire che aria tiri abasta ascoltare le parole del ds Capozucca nel post: "Alcuni giocatori sono indegni di indossare questa maglia. Per qualcuno questa è stata l'ultimacon noi...". Aria...

Udinese_1896 : #CagliariUdinese 0-4 90' - Finisce qua: 4-0 per l'Udinese contro il Cagliari! Prova di forza dei bianconeri che to… - SerieA : Match senza storia: l'@Udinese_1896 dilaga a Cagliari ???? #CagliariUdinese #SerieATIM?? #WeAreCalcio - Gazzetta_it : Gol! Cagliari - Udinese 0-3, rete di Molina N. (UDI) - Platt83 : RT @emme1908: fanno gli spot contro droga e alcool e poi mettono cagliari udinese il sabato sera - internewsit : VIDEO - Cagliari-Udinese 0-4, Serie A: gol e highlights della partita - -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Udinese

Dopo il pareggio col Milan, infatti, l'domina ilcontestato dal proprio pubblico. Makengo sblocca il risultato dopo 4 minuti, la doppietta dell'ex milanista e il bolide di Molina ...Condividi l'articolo su: ARTICOLO PUBBLICATO IL 18 Dicembre 2021- Ilaffonda all'Unipol Domus contro l'. Pesante 4 - 0 (gol di Makengo, Molina e doppietta di Deulofeu) per i sardi, che restano inchiodati al penultimo posto ed 'eguaglianò le annate del ...Altissima tensione nel post di Cagliari-Udinese. I tifosi rossoblù si sono fatti sentire con una forte contestazione, ci ha messo la faccia prima Pavoletti e poi Joao Pedro in un clima moltp pesante.Vittoria importantissima per l'Udinese, che vince in casa del Cagliari con un sonoro 4-0: la squadra di Mazzarri sempre più in crisi ...