Ballando con le Stelle, Arisa trionfa: "Grazie a Vito Coppola, non me l'aspettavo" [VIDEO] (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è conclusa ieri sera 18 dicembre un'altra edizione di Ballando con le Stelle. Un'ultima puntata che ha visto trionfare Arisa insieme al suo maestro di ballo Vito Coppola, conquistando il trofeo del dance show di RaiUno condotto da Milly Carlucci. La cantante lucana ha superato nello sprint decisivo Bianca Gascoigne. Negli stili proposti nel corso … L'articolo Ballando con le Stelle, Arisa trionfa: "Grazie a Vito Coppola, non me l'aspettavo" VIDEO proviene da Velvet Gossip.

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : SFIDA ?? ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - mimmo_rinaldi : @Am75Am @milly_carlucci @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola @Ballando_Rai Brava/o, hai capito che con i like non si vince - unbroken_unbent : ah quindi mio marito non ha vinto la coppa e dopo 16 anni lascia ballando, la sto prendendo con dignità -