Arisa vince Ballando con le Stelle 2021 gallery

(Di domenica 19 dicembre 2021) E’la vincitrice della finale dicon ledi stasera, 18 dicembre, in onda su Rai1. La cantante e volto televisivo, in coppia con la new-entry Vito Coppola (11 volte campione italiano), è entrata subito nel cuore del pubblico e della giuria grazie alla sua spontaneità e al suo modo di fare a volte stralunato, ma sempre molto gentile e serio e impegnato quando la situazione lo necessitava. Prima della vittoria,era entrata nella rosa dei quattro finalisti assoluti, che si sono scontrati con il meccanismo delle sfide. A lei è stato messo contro Morgan, uno dei favoriti di questa edizione, ma la cantante ha avuto dalla sua prima la giuria – con tante polemiche da parte di Morgan, che ha tacciato di incompetenza Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, augurandosi il loro ...

Advertising

FQMagazineit : Ballando con le stelle 2021, vince Arisa con Vito Coppola. E lancia una stoccata ad Amadeus: “Niente Sanremo quest’… - infoitcultura : Ballando, vince Arisa ma il vero vincitore è Morgan: l'ostilità della Lucarelli e lo sfogo finale - Piolass83 : @Ballando_Rai @RaiPlay @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola Bianca avanti di un botto su tutti i social e vince lei... Mah - gioeco : ARISA vince la 16ma Edizione di Ballando con le Stelle - blogtivvu : Arisa vince Ballando con le Stelle: classifica finale e premi #ballandoconlestelle -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa vince

DiLei

Vincitore Ballando con le Stelle 2021, chi è/: "Adesso anche ballerina!" In tanti ritengono che la cantante sia riuscita a vincere esclusivamente per il feeling instaurato con il suo ...(Aggiornamento di Chiara Ferrara) Ballando con le Stelle 2021, diretta finale/ Classifica e vincitore: trionfabatte Bianca Gascoigne: la cantanteBallando con le stelle 2021 Stop ...Ballando con le Stelle Arisa vincitrice dell'edizione 2021 con il 52% delle preferenze: "Non me l'aspettavo né io, né la mia famiglia" ...Pagelle della finale di Ballando con le Stelle 2021: Selvaggia Lucarelli serve la sua 'vendetta' su Morgan, Arisa vincitrice battendo Bianca Gascoigne ...