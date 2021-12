Achille Lauro in versione Babbo Natale, porta i doni ai bimbi in ospedale e una donazione di 100mila dollari (Di domenica 19 dicembre 2021) Achille Lauro ha vestito (metaforicamente) i panni di Babbo Natale e ha portato doni ai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a San Donato Milanese. Il cantante ha distribuito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 19 dicembre 2021)ha vestito (metaforicamente) i panni die hatoai bambini ricoverati nel reparto di cardiochirurgia pediatrica a San Donato Milanese. Il cantante ha distribuito ...

Advertising

paolo77jpm : RT @repubblica: Achille Lauro diventa opera d'arte per beneficenza: i battiti del suo cuore venduti a 100mila dollari e donati alla cardioc… - RebsDiary : RT @v4l3ria00: #SIMUEL x Cenerentola (Achille Lauro) È meglio se mi stai lontano Amare è come ammalarsi quaggiù #unprofessore - Valeriotta_ : Nella vita reale oggi a pranzo parlavo con una mia amica che diceva che per lei Achille Lauro è l'antisesso per ecc… - v4l3ria00 : #SIMUEL x Cenerentola (Achille Lauro) È meglio se mi stai lontano Amare è come ammalarsi quaggiù #unprofessore - Angelic22033356 : RT @Cinguetterai: La canzone di Achille Lauro si chiama “Domenica” ed è un chiaro omaggio alla sua fan numero uno: Mara Venier #DomenicaIn… -