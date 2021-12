Whatsapp e vocali, cambia il modo di inviare i messaggi audio: la novità in arrivo su dispositivi iOS e Android (Di sabato 18 dicembre 2021) Whatsapp si prepara a cambiare con una novità sicuramente gradita agli utenti: è in arrivo infatti una piccola “rivoluzione” per quanto riguarda i messaggi vocali, ormai strumento principe dell’applicazione di messaggistica del gruppo Meta. La versione beta sembra già disponibile per alcuni utenti iOS e Android e a breve sarà tra le mani di tutti. Whatsapp cambia il modo di mandare gli audio: la novità Periodo di rinnovamento per una delle app più utilizzate al mondo: Whatsapp ha infatti soppiantato vecchi strumenti come il nostalgico MSN, dando la possibilità a miliardi di persone di comunicare istantaneamente tramite smartphone, tablet e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021)si prepara are con unasicuramente gradita agli utenti: è ininfatti una piccola “rivoluzione” per quanto riguarda i, ormai strumento principe dell’applicazione distica del gruppo Meta. La versione beta sembra già disponibile per alcuni utenti iOS ee a breve sarà tra le mani di tutti.ildi mandare gli: laPeriodo di rinnovamento per una delle app più utilizzate al mondo:ha infatti soppiantato vecchi strumenti come il nostalgico MSN, dando la possibilità a miliardi di persone di comunicare istantaneamente tramite smartphone, tablet e ...

