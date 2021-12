Tommaso Zorzi una furia contro il GF Vip 6 “Ci sono …”

Leggi su cityroma

(Di sabato 18 dicembre 2021) Si sta parlando del Grande fratello vip 6 in questi giorni, soprattutto dopo l’uscita di scena di Alex Belli. L’attore è stato squalificato dal gioco, dopo che ha infranto le regole anti-Covid, correndo tra le braccia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, sembra che si sia tanto parlato di lui e del modo in cui è uscito di scena ed anche di come ha trattato Soleil poco prima della sua uscita. Nella serata di ieri, a parlare e commentare quanto accaduto è stato. L’ex vincitore sembra aver parlato all’interno di Facciamo finta che, un programma condotto da Maurizio Costanzo e da Carlotta Quadri e che va in onda su R101. I suoi commentistati parecchio pungenti. Ma cosa ha dichiarato? Grande fratello vip 6,parla di questa nuova edizione del reality Come abbiamo avuto ...