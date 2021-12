Spalletti: «Insigne è un buon capitano. Ho sbagliato io a chiedergli di giocare 70 minuti con l’Empoli» (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Luciano Spalletti ha parlato anche di Lorenzo Insigne. Il capitano ieri ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici. «Solo un allenatore che ha perso il senno potrebbe rinunciare alle qualità di Lorenzo Insigne. Lui è un buon capitano di una squadra. Non deve essere preso mai per il massimo possibile, c’è sempre da lavorare per essere più forti. Mi sono trovato bene dal primo momento che l’ho conosciuto, mi è sembrato in linea con l’immagine che ne avevo da fuori. Lui è un calciatore che ha un cuore, perché poi per tornare a quello che dicevamo prima, sulla partita contro l’Empoli, anche se voleva giocare dall’inizio, davanti ci sono io che gli chiedo 70 minuti e commetto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, Lucianoha parlato anche di Lorenzo. Ilieri ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici. «Solo un allenatore che ha perso il senno potrebbe rinunciare alle qualità di Lorenzo. Lui è undi una squadra. Non deve essere preso mai per il massimo possibile, c’è sempre da lavorare per essere più forti. Mi sono trovato bene dal primo momento che l’ho conosciuto, mi è sembrato in linea con l’immagine che ne avevo da fuori. Lui è un calciatore che ha un cuore, perché poi per tornare a quello che dicevamo prima, sulla partita contro, anche se volevadall’inizio, davanti ci sono io che gli chiedo 70e commetto ...

