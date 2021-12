Spalletti a sorpresa | l’ha detto sulla cessione di Manolas

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 dicembre 2021) Lucianoin conferenza stampa ha parlato anche dell’addio di Kostasal Napoli, per tornare in patria all’Olympiacos. NAPLES, ITALY – AUGUST 22: Konstantinosof SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli v Venezia FC at Stadio Diego Armando Maradona on August 22, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La risposta del tecnico azzurro ha spiazzato tutti in conferenza stampa. Di seguito le sue parole: “Ladiè una storia che riguarda il rapporto tra il calciatore e la società. Come hoprima, noi dobbiamo ambire alla vittoria con quelli che ci sono, per cui dinon ne parlo. Cerco sempre di vivere la storia dei miei calciatori, quindi avendolo visto felice alla presentazione ...