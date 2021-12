Sofia Goggia dominante in discesa libera: sua anche quella in Val d’Isère (Di sabato 18 dicembre 2021) Il podio mancato nel supergigante di Sankt Moritz non è andato giù a Sofia Goggia. La 29enne bergamasca ha compreso immediatamente come la prova elvetica sia stata un’occasione persa per accorciare nella classifica generale. Un’occasione che la finanziera orobica non si è fatta sfuggire sulle nevi di Val d’Isère che l’hanno vista trionfare nella terza discesa libera stagionale. Favorita numero uno per il successo finale, la campionessa olimpica ha sfruttato l’assenza dell’americana Mikaela Shiffrin e della svizzera Lara Gut-Behrami (bloccata dal Covid) mettendo così a segno la quindicesima vittoria in Coppa del Mondo. Gli allenamenti in gigante svolti al Sestriere hanno dato buoni frutti sin dalle prove cronometrate che hanno visto l’azzurra dominare facendo la differenza nel tratto più tecnico e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 dicembre 2021) Il podio mancato nel supergigante di Sankt Moritz non è andato giù a. La 29enne bergamasca ha compreso immediatamente come la prova elvetica sia stata un’occasione persa per accorciare nella classifica generale. Un’occasione che la finanziera orobica non si è fatta sfuggire sulle nevi di Valche l’hanno vista trionfare nella terzastagionale. Favorita numero uno per il successo finale, la campionessa olimpica ha sfruttato l’assenza dell’americana Mikaela Shiffrin e della svizzera Lara Gut-Behrami (bloccata dal Covid) mettendo così a segno la quindicesima vittoria in Coppa del Mondo. Gli allenamenti in gigante svolti al Sestriere hanno dato buoni frutti sin dalle prove cronometrate che hanno visto l’azzurra dominare facendo la differenza nel tratto più tecnico e ...

