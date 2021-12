Principe Harry, Bolt rivela: “Non lo sento più” (Di sabato 18 dicembre 2021) Amicizia finita tra il Principe Harry e il velocista Usain Bolt? L’atleta giamaicano, nel 2017, aveva organizzato l’addio al celibato per il Principe Harry, con cui aveva un legame di grande affetto. Dopo il matrimonio con Meghan Markle, però, il rapporto tra lui e Bolt si è interrotto: la coppia vive in una “bolla”? Il Principe Harry è sempre più isolato dai suoi amici storici? Questa è la Leggi su solodonna (Di sabato 18 dicembre 2021) Amicizia finita tra ile il velocista Usain? L’atleta giamaicano, nel 2017, aveva organizzato l’addio al celibato per il, con cui aveva un legame di grande affetto. Dopo il matrimonio con Meghan Markle, però, il rapporto tra lui esi è interrotto: la coppia vive in una “bolla”? Ilè sempre più isolato dai suoi amici storici? Questa è la

Meghan e Harry sempre più isolati: le rivelazioni di Usain Bolt Meghan e Harry hanno tagliato i ponti non solo con la Famiglia Reale, ma anche con persone a loro vicine fino a qualche tempo fa come Usain Bolt.

