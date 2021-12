Olanda in lockdown per le vacanze di Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione del lockdown nazionale a partire da domani per le festività di Natale, per far fronte alla crescita della pandemia. Il lockdown è "... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Il primo ministro olandese Mark Rutte ha annunciato la reintroduzione delnazionale a partire da domani per le festività di, per far fronte alla crescita della pandemia. Ilè "...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - manlius84 : Situazione in Olanda: “BREAK: Lockdown da domani mattina. Scuole, ristorazione, negozi non essenziali e luoghi di… - Agenzia_Ansa : Olanda in lockdown per le vacanze di Natale. Annuncio del premier Rutte, in vigore da domani #ANSA… - giotim2 : RT @itsmeback_: Ufficiale: Olanda in lockdown totale fino al 14/01/22. Per tutti. - Cassandraromana : RT @dottorbarbieri: ???? SARÀ L'OLANDA AD ENTRARE IN #LOCKDOWN DA DOMANI. ???? IL GOVERNO BRITANNICO VALUTA #LOCKDOWN DI 2 SETTIMANE DOPO NATA… -