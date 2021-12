Melfi | esce dalla fabbrica e muore investita da un pullman

(Di domenica 19 dicembre 2021)da un. La tragedia è avvenuta nell’area industriale di San Nocola di(Potenza). Sono le 5.30 circa di stamattina, Rossella Mastromartino, operaia di 36 anni,dallo stabilimento della Proma alla fine del turno di notte, e mentre attraversava la strada è statada un. Trasportata all’ospedale San Carlo di Potenza è stata ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione. Ma in serata, l'operaia di 36 anni è morta. "È inaccettabile morire dopo un turno di lavoro - afferma la Fim Cisl - Una morte assurda che poteva essere forse evitata con interventi di messa in sicurezza dell'area industriale. Sono anni che come Fim Cisl chiediamo un ...

MELFI (PZ) – Investita da un autobus all'uscita del turno della notte, intorno alle ore 6.45, nell'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza), un'operaia di 36 anni è ricoverata in gravissime c ...A Melfi per lo stabilimento Stellantis continuano le preoccupazioni, interviene addirittura il Presidente della Regione e anche le problematiche di San Nicola dentro lo sciopero indetto dai sindacati.