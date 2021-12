LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Federico Pellegrino per svoltare. Si parte alle 9.00 (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alla DIRETTA LIVE di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022! Siamo alla tappa prenatalizia, la quarta della competizione, e si tratta di un appuntamento cittadino, a Dresda, in Germania; per la seconda stagione consecutiva, la troviamo prima del Tour de Ski. Il programma per oggi, 18 dicembre, prevede qualifiche e finali di Sprint individuale, maschile e femminile, a skating. alle 9:00 partiranno le qualifiche femminili, alle 10:00 quelle maschili. Per quanto riguarda le fasi finali, invece, alle 11:30 inizieranno le femminili, le maschili alle 11:56. In campo femminile, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche e amici di OA Sport, appassionati di sport invernali, benvenuti alladi Coppa del Mondo di sci di-2022! Siamo alla tappa prenatalizia, la quarta della competizione, e si tratta di un appuntamento cittadino, a, in Germania; per la seconda stagione consecutiva, la troviamo prima del Tour de Ski. Il programma per oggi, 18 dicembre, prevede qualifiche e finali diindividuale, maschile e femminile, a skating.9:00 partiranno le qualifiche femminili,10:00 quelle maschili. Per quanto riguarda le fasi finali, invece,11:30 inizieranno le femminili, le maschili11:56. In campo femminile, ...

