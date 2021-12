Jasmine Trinca e Alessandro Borghi | In Supereroi raccontiamo un amore lungo vent' anni

(Di sabato 18 dicembre 2021) 'una storia d'lungae di come cambia nel corso del tempo'. A 'Verissimo'parlano della loro ultimo film '', in uscita al cinema ...

'Raccontiamo una storia d'amore lunga vent'anni e di come cambia nel corso del tempo'. A 'Verissimo'e Alessandro Borghi parlano della loro ultimo film 'Supereroi', in uscita al cinema il prossimo 23 dicembre: 'Si tratta di un racconto di formazione dell'amore - dice Borghi nello ...IL TRAILER Supereroi Regia: Paolo Genovese Con Alessandro Borghi,, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia Ricci Durata: 113 minuti Genere: Commedia, sentimentale, drammatico ...Alessandro Borghi presenta il film Supereroi a Verissimo e svela un retroscena sul passato: "È stato straziante" Per la prima volta Alessandro Borghi è ...I due attori, a "Verissimo", parlano del lorno nuovo film: "Abbiamo intepretato diversi personaggi nel tempo, ora abbiamo chiuso un cerchio" ...