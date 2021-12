Ivan Juric | che salto di qualità | al Torino guadagna molto di più

(Di sabato 18 dicembre 2021)è per il momento il tecnico della squadra del. Rispetto al passato i suoi guadagni sono lievitati e scopriamo dunque qual è il suo attuale stipendio.(Getty Images)Tra i personaggi più influenti dell’attuale serie A di calcio italiano, bisogna nominare anche. Quest’ultimo attualmente infatti è l’allenatore del, ma nel suo passato vi è anche un grande successo come ex giocatore. Si è infatti contraddistinto nella sua lunga carriera nel ruolo di centrocampista, di cui si ricorda in particolare la grande forza e aggressività, ma anche l’ottima visione del gioco. Vincenzo Italiano, lo stipendio dell’allenatore della Fiorentina è troppo basso? Vita privata di...

Advertising

TuttoHellasVer1 : Ivan Juric: «A Verona il periodo più bello della sua vita» - CorriereG : Dice Juric che con Vagnati non si sono ancora capiti. Ivan, il fatto è che con Davide Risvoltino Vagnati è come que… - Valeriacredeche : RT @ToroGoal: ??Le parole di Ivan #Juric nel prepartita di #TorinoVerona: “Più di un giocatore è difficilmente sostituibile: uno di questi è… - infoitsport : LIVE TMW - Torino, la conferenza stampa di Ivan Juric - SampNews24 : #Torino, #Juric torna sulla #Sampdoria: «Ci è mancata intensità» -

Ultime Notizie dalla rete : Ivan Juric

Intanto, la squadra, dopo la rotonda vittoria per 5 - 0 in casa della Salernitana, si prepara per una partita molto complicata contro il Torino diInter , per l'ultima gara del 2021 - quella contro il Torino di- i nerazzurri dovranno fare a meno di un titolarissimo. Nicolò Barella era infatti diffidato e l'ammonizione giunta ieri nel corso del primo tempo contro la Salernitana gli impedirà di ...Il confronto tra i due tecnici, entrambi nati a Spalato, in Croazia. Il granata nel 1975, il gialloblù nel 1978 ...Per l'ultima gara prima della sosta ballottaggio a due tra Vidal e Gagliardini. Nicolò sarà squalificato anche con il Liverpool ...