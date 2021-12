Indossa un perizoma al posto della mascherina: cacciato dall’aereo. Alcuni passeggeri scendono con lui in segno di solidarietà (Di sabato 18 dicembre 2021) Indossava un perizoma al posto della mascherina: per questo un uomo della Florida è stato cacciato dall’aereo della United Airlines su cui si era imbarcato mercoledì scorso. Gli assistenti di volo si sono accorti che non Indossava il dispositivo di protezione individuale previsto per legge prima del decollo del velivolo che da Fort Lauderdale era diretto a Washington e, vedendo che si rifiutava di togliere il perizoma e mettere la mascherina, l’hanno costretto a scendere. A dare la notizia è la Nbc News, secondo cui l’uomo – il 38enne Adam Jenne – ha agito in segno di protesta contro le misure anti Covid sugli aerei. “Penso che il modo migliore per illustrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021)va unal: per questo un uomoFlorida è statoUnited Airlines su cui si era imbarcato mercoledì scorso. Gli assistenti di volo si sono accorti che nonva il dispositivo di protezione individuale previsto per legge prima del decollo del velivolo che da Fort Lauderdale era diretto a Washington e, vedendo che si rifiutava di togliere ile mettere la, l’hanno costretto a scendere. A dare la notizia è la Nbc News, secondo cui l’uomo – il 38enne Adam Jenne – ha agito indi protesta contro le misure anti Covid sugli aerei. “Penso che il modo migliore per illustrare ...

Advertising

FQMagazineit : Indossa un perizoma al posto della mascherina: cacciato dall’aereo. Alcuni passeggeri scendono con lui in segno di… - andreadesider10 : RT @RedaFree_it: ?? #USA, entra in aereo con un perizoma al posto della mascherina, uomo cacciato da un volo #United ??Lo strano episodio… - RedaFree_it : ?? #USA, entra in aereo con un perizoma al posto della mascherina, uomo cacciato da un volo #United ??Lo strano epi… -