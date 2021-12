Il tracciamento è completamente fallito, ecco perché Omicron se la ride (Di sabato 18 dicembre 2021) A leggere tra le righe delle dichiarazioni di epidemiologi e infettivologi, il Covid ormai lo prenderemo quasi tutti. Solo questione di tempo e di varianti. L’Europa, e non solo, è ripiombata in una nuova ondata di contagi. I governi, che dovevano decidere come muoversi tra la paura del virus e quella di una crisi economica irreversibile, invece di dichiarare guerra, al Covid19 hanno proposto un armistizio. In sostanza hanno consentito al virus di girare, ma non troppo; di contagiare ma uccidendo meno. Tralasciando l’ormai spremuta questione no-vax a filosofi e critici del rock ormai cucinati nel brodo ideologico e capaci di produrre al massimo nonsense buoni per i programmi del pomeriggio, le ragioni politiche e socioeconomiche di una simile scelta sono del tutto comprensibili. Possono essere non condivise, ma come si può accusare un governo di volere contemperare il diritto alla ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) A leggere tra le righe delle dichiarazioni di epidemiologi e infettivologi, il Covid ormai lo prenderemo quasi tutti. Solo questione di tempo e di varianti. L’Europa, e non solo, è ripiombata in una nuova ondata di contagi. I governi, che dovevano decidere come muoversi tra la paura del virus e quella di una crisi economica irreversibile, invece di dichiarare guerra, al Covid19 hanno proposto un armistizio. In sostanza hanno consentito al virus di girare, ma non troppo; di contagiare ma uccidendo meno. Tralasciando l’ormai spremuta questione no-vax a filosofi e critici del rock ormai cucinati nel brodo ideologico e capaci di produrre al massimo nonsense buoni per i programmi del pomeriggio, le ragioni politiche e socioeconomiche di una simile scelta sono del tutto comprensibili. Possono essere non condivise, ma come si può accusare un governo di volere contemperare il diritto alla ...

Advertising

rcolosimo : @nekosbaka @MaxCi65 Anche io. Completamente inutile. Non è neanche servita per comunicare la mia positività quando… - agilex2 : @marco_heffler @giorgiogilestro Concordo. La fase di test e tracciamento in Italia è stata completamente ignorata. - cardinale25 : @mikytooday1 @Mintauros1 @teoxandra Il vero problema è l'abbassamento della guardia per quanto riguarda mascherina,… - AlessioParodi6 : @Omo_Salvadego__ @andreeeee95 Guarda io l'ho visto molto vicino a me, grazie a un contagiato scoperto con tampone p… - fabioaffinito : Non so altrove, ma qui a Bologna il sistema di tracciamento dei casi a #scuola è andato completamente in tilt. Le… -