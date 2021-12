Il Questore di Biella si è suicidato nel suo ufficio

(Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Gianni Triolo, 60 anni,di, si ènel suoquesta mattina.sotto choc per la notizia, intorno alla quale c'è un comprensibile riserbo. Secondo quanto si è appreso, Triolo si sarebbe sparato con la pistola d'ordinanza. A ritrovare il corpo insarebbe stata la donna delle pulizie. Ilavrebbe lasciato un messaggio per spiegare le ragioni del suo gesto. Gianni Triolo, 60 anni, era arrivato al'anno scorso a febbraio. Abruzzese, nato a Pescara nel 1961, si era laureato in Giurisprudenza all'Università di Pisa ed era entrato nella Polizia di Stato come Vice Commissario nel 1987. Proveniva da Pisa, dopo 20 anni trascorsi a La Spezia dove era arrivato ad essere vicario del ...

Una carriera lunga 34 anni quella di Gianni Triolo, ilditrovato morto suicida questa mattina. Laureato in giurisprudenza, era entrato in polizia nel 1987, e come dirigente ha lavorato in molte città italiane. Fino al 1991 era stato al ...Eradidal febbraio 2020. Sconvolto il sindaco diClaudio Corradino : ' Ho visto ilieri, al Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, non riesco a credere a ciò ...Dramma a Biella. Il questore Gianni Triolo si è suicidato nel suo ufficio. Triolo, 60 anni, era arrivato a Biella con l’inizio della pandemia, al primo incarico da questore.A trovarlo morto in Via Sant`Eusebio sono stati i colleghi. Avrebbe lasciato un biglietto ma, al momento, non sono noti i motivi del gesto ...