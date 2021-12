“Elezioni provinciali, l’orgoglio e la responsabilità di rappresentare sofferenza e coraggio” (Di sabato 18 dicembre 2021) Riceviamo e pubblichiamo la riflessione che il Consigliere provinciale Damiano Amaglio ha inviato alla redazione di Bergamonews in vista delle Elezioni provinciali. È di qualche settimana fa l’ultima polemica legata alla vicenda delle tradotte di camion militari della scorsa primavera. Pare incredibile ma ci sono persone che chiedono, quasi con tono di sfida, quali prove esistano circa l’effettiva presenza delle salme sui quei mezzi. Dove lavoro, ancora recentemente, ho dovuto invitare dei clienti a non porla nemmeno una domanda del genere, non qui, non a Bergamo. E rispondo insofferente che vivo a due chilometri dalla chiesa di San Giuseppe a Seriate: quei mezzi li ho visti, così come le bare ordinate nella grande navata, come i parenti che si avvicinavano con discrezione cercando di scorgere la targhetta del loro caro prima che partisse; e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 18 dicembre 2021) Riceviamo e pubblichiamo la riflessione che il Consigliere provinciale Damiano Amaglio ha inviato alla redazione di Bergamonews in vista delle. È di qualche settimana fa l’ultima polemica legata alla vicenda delle tradotte di camion militari della scorsa primavera. Pare incredibile ma ci sono persone che chiedono, quasi con tono di sfida, quali prove esistano circa l’effettiva presenza delle salme sui quei mezzi. Dove lavoro, ancora recentemente, ho dovuto invitare dei clienti a non porla nemmeno una domanda del genere, non qui, non a Bergamo. E rispondo insofferente che vivo a due chilometri dalla chiesa di San Giuseppe a Seriate: quei mezzi li ho visti, così come le bare ordinate nella grande navata, come i parenti che si avvicinavano con discrezione cercando di scorgere la targhetta del loro caro prima che partisse; e ...

