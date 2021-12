CS | GO | FaZe Clan ad un passo da Robin “ropz” Kool | trattativa ai dettagli

Leggi su esports247

(Di sabato 18 dicembre 2021), uno dei migliori giocatori di CS:GO in tutto il mondo, sta per lasciare MOUZ per accettare la corte di, almeno stando a quanto riportato dal sito Dexerto. Il contratto dicon MOUZ – che milita con questa organizzazione di esports dall’aprile 2017 – scadrà tra pochi mesi, ed è per questo chesi è fatta sotto per cercare di assicurarsi il grande talento. Secondo Dexerto,sarebbe ormai in “avanzata” con MOUZ per ingaggiare, senza quindi attendere che il suo contratto scada. L’organizzazione nordamericana ha già iniziato a discutere idel contratto con il giocatore estone, sempre stando a quanto riportato da ...