Crisanti: variante Omicron infetta anche i vaccinati, non sono immuni (Di sabato 18 dicembre 2021) La variante Omicron cambia completamente l'equilibrio e lo vediamo in Gran Bretagna: da 40-50mila casi, si è passati quasi a 90mila. Considerando la popolazione totale, è un dato che non va sottovalutato, afferma il virologo padovano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 18 dicembre 2021) Lacambia completamente l'equilibrio e lo vediamo in Gran Bretagna: da 40-50mila casi, si è passati quasi a 90mila. Considerando la popolazione totale, è un dato che non va sottovalutato, afferma il virologo padovano L'articolo proviene da Firenze Post.

