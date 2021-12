Capozucca deciso | “Mazzarri? Il suo futuro è questo”

Leggi su rompipallone

(Di domenica 19 dicembre 2021) La sconfitta pesante del Cagliari lascerà sicuramente molti strascichi. Un 4-0 in casa, in un momento molto delicato, deve far riflettere tutto l’ambiente. Al termine della gara ha parlato il DS dei sardi Stefanoai microfoni di Sky Sport. Cagliari“Nonostante qualcuno dica il contrario,resta sicuramente al Cagliari, al contrario di alcuni calciatori che non meritano più di vestire questa maglia. Si tratta di mancanza di rispetto. Alcuni giocatori al termine della partita hanno pianto e questi sono giocatori che tengono alla nostra maglia. Alcune cose accadute in campo, ma anche fuori dal campo, non ci sono piaciute. Per alcuni giocatori questa è stata l’ultima partita con la maglia del Cagliari”. Stefano, DS Cagliari