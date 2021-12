Can Yaman a Sanremo, trattativa in corso: Amadeus spinge per averlo (Di sabato 18 dicembre 2021) Tra pochi mesi si terrà la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus potrebbe esserci l’amatissimo attore turco Can Yaman L’attore turco in uno scatto su Instagram (via social)Con il passare delle ore si rincorrono sempre più voci sulla possibile partecipazione di Can Yaman al fianco di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. La gara canora andrà in onda dal 1 al 5 febbraio prossimi. L’ex fidanzato di Diletta Leotta potrebbe, dunque, essere uno dei protagonisti della kermesse. A riferire tali indiscrezioni nelle scorse ore è Il Giornale, che ha parlato della possibile presenza dell’attore turco. L’accordo dovrebbe, perciò, arrivare proprio nelle prossime ore. In ogni caso, per ora, si tratta soltanto di ipotesi, che ... Leggi su vesuvius (Di sabato 18 dicembre 2021) Tra pochi mesi si terrà la settantaduesima edizione del Festival di, al fianco dipotrebbe esserci l’amatissimo attore turco CanL’attore turco in uno scatto su Instagram (via social)Con il passare delle ore si rincorrono sempre più voci sulla possibile partecipazione di Canal fianco dialla conduzione del Festival di2022. La gara canora andrà in onda dal 1 al 5 febbraio prossimi. L’ex fidanzato di Diletta Leotta potrebbe, dunque, essere uno dei protagonisti della kermesse. A riferire tali indiscrezioni nelle scorse ore è Il Giornale, che ha parlato della possibile presenza dell’attore turco. L’accordo dovrebbe, perciò, arrivare proprio nelle prossime ore. In ogni caso, per ora, si tratta soltanto di ipotesi, che ...

