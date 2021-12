Amici 2021 anticipazioni: l’ospite più atteso sarà Fedez e non solo. Tutti gli ospiti di Maria De Filippi (Di sabato 18 dicembre 2021) La nuova puntata di Amici verrà trasmessa domenica 19 dicembre 2021 e mostrerà al pubblico la partecipazione anticipata proprio dallo stesso Fedez. Il cantante ed influencer sarà protagonista dell’attesa ultima puntata dell’anno che gli metterà al fianco altri grandi ospiti. Le anticipazioni di Amici 2021 della puntata del 19 dicembre sono infatti ricche non solo di ospiti ma anche di intense sfide per i ragazzi che intendono mantenere saldamente il loro banco all’interno della scuola. Scopri tutte le anticipazioni sulla prossima puntata e la carrellata di grandi ospiti che arriveranno in studio. Amici 2021 anticipazioni puntata ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021) La nuova puntata diverrà trasmessa domenica 19 dicembree mostrerà al pubblico la partecipazione anticipata proprio dallo stesso. Il cantante ed influencerprotagonista dell’attesa ultima puntata dell’anno che gli metterà al fianco altri grandi. Ledidella puntata del 19 dicembre sono infatti ricche nondima anche di intense sfide per i ragazzi che intendono mantenere saldamente il loro banco all’interno della scuola. Scopri tutte lesulla prossima puntata e la carrellata di grandiche arriveranno in studio.puntata ...

