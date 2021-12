Alex Belli entra nella Casa e sbotta contro Soleil: “Eravamo in due!” (Di sabato 18 dicembre 2021) Continua la soap opera latino – americana anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 di Venerdì. Alex Belli rientra nella Casa con il grande tifo di Alfonso Signorini per confrontarsi con gli inquilini e ovviamente Soleil. Ma non tutto è andato come si aspettava. Alex Belli chiede il confronto con Jessica, Katia, Davide e Biagio Inizia dai 4 inquilini lo show di Alex Belli. Jessica, Katia, Davide e Biagio, sono tutti colpevoli di aver criticato – anche se in maniera differente – il comportamento dell’attore di Centovetrine. Ma, appena lo vedono rimangono folgorati, Signorini li paragona ai discepoli di fronte al Messia. Improvvisamente tutti si moderano, da manipolatore passa a grande persona “che ci ha dato ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Continua la soap opera latino – americana anche nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 di Venerdì.ricon il grande tifo di Alfonso Signorini per confrontarsi con gli inquilini e ovviamente. Ma non tutto è andato come si aspettava.chiede il confronto con Jessica, Katia, Davide e Biagio Inizia dai 4 inquilini lo show di. Jessica, Katia, Davide e Biagio, sono tutti colpevoli di aver criticato – anche se in maniera differente – il comportamento dell’attore di Centovetrine. Ma, appena lo vedono rimangono folgorati, Signorini li paragona ai discepoli di fronte al Messia. Improvvisamente tutti si moderano, da manipolatore passa a grande persona “che ci ha dato ...

