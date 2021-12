Vertice UE: discusso di pandemia, Russia e energia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è concluso il Vertice dei leader dell’UE. Il Consiglio europeo ha discusso della situazione al confine russo-ucraino, della pandemia di coronavirus, dell’energia e migranti. Vertice UE: cos’è successo? Si è concluso il Vertice dei leader dell’Unione europea. Al centro del Vertice pandemia e conflitto Ucraina-Russia. I leader UE del Consiglio europeo hanno concordato Leggi su periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è concluso ildei leader dell’UE. Il Consiglio europeo hadella situazione al confine russo-ucraino, delladi coronavirus, dell’e migranti.UE: cos’è successo? Si è concluso ildei leader dell’Unione europea. Al centro dele conflitto Ucraina-. I leader UE del Consiglio europeo hanno concordato

