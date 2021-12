Una Vita: Santiago deve assolutamente lasciare casa Dominguez (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le anticipazioni di oggi di Una Vita ci fanno sapere che Cesareo intima a Santiago di lasciare subito casa Dominguez! Santiago in crisiUna nuova puntata di Una Vita attende i fan. Nell’appuntamento di oggi, in onda dalle 14.10 circa vedremo Santiago in forte difficoltà. L’uomo, che per poco non è stato smascherato, deve lasciare l’abitazione dei Dominguez. Cesareo, infatti, intima all’uomo di lasciare la casa della coppia. Marcos, infine, vieta ad Anabel di frequentare Natalia. Ma vediamo insieme i dettagli. Leggi anche Maurizio Battista: parla la moglie sulla fine del loro matrimonio Santiago deve ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le anticipazioni di oggi di Unaci fanno sapere che Cesareo intima adisubitoin crisiUna nuova puntata di Unaattende i fan. Nell’appuntamento di oggi, in onda dalle 14.10 circa vedremoin forte difficoltà. L’uomo, che per poco non è stato smascherato,l’abitazione dei. Cesareo, infatti, intima all’uomo diladella coppia. Marcos, infine, vieta ad Anabel di frequentare Natalia. Ma vediamo insieme i dettagli. Leggi anche Maurizio Battista: parla la moglie sulla fine del loro matrimonio...

